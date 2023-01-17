8 أعراض تدل على أنك مصاب بسرطان المعدة

يسمى سرطان المعدة أيضًا بسرطان المعدة. بعد البلع ، يمر الطعام عبر المريء ويدخل عضوًا يشبه الكيس في الجزء العلوي من المعدة يسمى المعدة، تبدأ المعدة في هضم الطعام عن طريق إفراز العصارة المعدية ترسل المعدة الطعام الممزوج بعصير المعدة إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة. يسمى السرطان الذي ينشأ في المعدة بسرطان المعدة.

وفقًا للدكتور نيراج جاين ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي ، مستشفى Indore Status Care CHL ، فإن سرطان المعدة هو خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم. كل عام يتم تشخيص أكثر من مليون شخص بسرطان المعدة في جميع أنحاء العالم إنه رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الهند وثاني أكبر سبب للوفاة من السرطان في الهند. يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة عند الرجال بمقدار 2 إلى 4 مرات عن النساء في الهند ويحدث في الفئة العمرية من 45 إلى 55 عامًا أخبرنا ما هي الأسباب والأعراض وعوامل الخطر وطرق تجنب سرطان المعدة وفقا لما نشره موقع هيلثي .



أنواع وأسباب سرطان المعدة

الورم الغدي (النوع الأكثر شيوعًا 90-95٪) ، ورم اللحمة المعدية المعوية ، ورم الغدد الصم العصبية ، ورم الغدد الليمفاوية. إذا تحدثنا عن أسباب وعوامل خطر الإصابة بسرطان المعدة ، فإن هذه تشمل -

تدخين / كحول / تبغ

بدانة

التهاب المعدة (التهاب المعدة)

الإصابة ببكتيريا H pylori

فقر الدم الخبيث

الأطعمة المملحة والمخللة والمدخنة

نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون

أعراض سرطان المعدة

فقدان الشهية

فقدان الوزن

فقر دم

عسر الهضم وحموضة المعدة

التقيؤ

ألم المعدة

الشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام

البراز الأسود

طرق الوقاية من سرطان المعدة

الحفاظ على الوزن تحت السيطرة

تجنب التدخين والكحول والتبغ

احصل على علاج لعدوى الملوية البوابية

ممارسة الرياضة البدنية بانتظام

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا

ماذا نأكل للوقاية من سرطان المعدة



الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل الخضروات الخضراء (السبانخ والطماطم والبروكلي والليمون) والفواكه (البرتقال والأناناس والبابايا) التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتمنع تدهور الحمض النووي وتحمي من سرطان المعدة. الأطعمة الغنية بالكاروتين (الجزر ، اليقطين ، البطاطا الحلوة ، الأفوكادو ، الذرة ، إلخ) تقلل من إنتاج المواد المسرطنة.

ضع هذه الأشياء في الاعتبار

استهلاك المواد الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الجافة والسيلينيوم والزنك واللوتين والليكوبين والفلافونويد والفيتامينات A و C و E وما إلى ذلك يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. في شكل قلوي يسمى البحر الأبيض المتوسط. لا تفرط في تناول الملح (يدمر حاجز الغشاء المخاطي في المعدة ويزيد من فرص الإصابة بالسرطان).