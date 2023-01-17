8 أعراض تدل على أنك مصاب بسرطان المعدة

يسمى سرطان المعدة أيضًا بسرطان المعدة. بعد البلع ، يمر الطعام عبر المريء ويدخل عضوًا يشبه الكيس في الجزء العلوي من المعدة يسمى المعدة، تبدأ المعدة في هضم الطعام عن طريق إفراز العصارة المعدية ترسل المعدة الطعام الممزوج بعصير المعدة إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة. يسمى السرطان الذي ينشأ في المعدة بسرطان المعدة.
وفقًا للدكتور نيراج جاين ، استشاري أمراض الجهاز الهضمي ، مستشفى Indore Status Care CHL ، فإن سرطان المعدة هو خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم. كل عام يتم تشخيص أكثر من مليون شخص بسرطان المعدة في جميع أنحاء العالم إنه رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الهند وثاني أكبر سبب للوفاة من السرطان في الهند. يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة عند الرجال بمقدار 2 إلى 4 مرات عن النساء في الهند ويحدث في الفئة العمرية من 45 إلى 55 عامًا أخبرنا ما هي الأسباب والأعراض وعوامل الخطر وطرق تجنب سرطان المعدة وفقا لما نشره موقع هيلثي .
أنواع وأسباب سرطان المعدة
الورم الغدي (النوع الأكثر شيوعًا 90-95٪) ، ورم اللحمة المعدية المعوية ، ورم الغدد الصم العصبية ، ورم الغدد الليمفاوية. إذا تحدثنا عن أسباب وعوامل خطر الإصابة بسرطان المعدة ، فإن هذه تشمل -
تدخين / كحول / تبغ
بدانة
التهاب المعدة (التهاب المعدة)
الإصابة ببكتيريا H pylori
فقر الدم الخبيث
الأطعمة المملحة والمخللة والمدخنة
نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات
تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون
أعراض سرطان المعدة
فقدان الشهية
فقدان الوزن
فقر دم
عسر الهضم وحموضة المعدة
التقيؤ
ألم المعدة
الشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام
البراز الأسود
طرق الوقاية من سرطان المعدة
الحفاظ على الوزن تحت السيطرة
تجنب التدخين والكحول والتبغ
احصل على علاج لعدوى الملوية البوابية
ممارسة الرياضة البدنية بانتظام
تناول نظامًا غذائيًا صحيًا
ماذا نأكل للوقاية من سرطان المعدة
الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل الخضروات الخضراء (السبانخ والطماطم والبروكلي والليمون) والفواكه (البرتقال والأناناس والبابايا) التي تحتوي على مضادات الأكسدة وتمنع تدهور الحمض النووي وتحمي من سرطان المعدة. الأطعمة الغنية بالكاروتين (الجزر ، اليقطين ، البطاطا الحلوة ، الأفوكادو ، الذرة ، إلخ) تقلل من إنتاج المواد المسرطنة.
ضع هذه الأشياء في الاعتبار
استهلاك المواد الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الجافة والسيلينيوم والزنك واللوتين والليكوبين والفلافونويد والفيتامينات A و C و E وما إلى ذلك يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. في شكل قلوي يسمى البحر الأبيض المتوسط. لا تفرط في تناول الملح (يدمر حاجز الغشاء المخاطي في المعدة ويزيد من فرص الإصابة بالسرطان).