تشعر بأن شيئًا ما عالق في الحلق.. 5 أشياء نفذها فورا

عسر البلع ،تُعرف الحالة التي لا تستطيع بسببها ابتلاع الطعام في الحلق باسم عسر البلع السبب الأكثر شيوعًا لحدوث عسر البلع هو أن الطعام عالق في المريء أثناء تناول الطعام من المحتمل أن تكون هذه حالة خطيرة لأن الطعام العالق يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسالك الهوائية، مما يجعل الشخص يلهث لالتقاط أنفاسه.

عسر البلع



في بعض الأحيان، قد يشعر الشخص بأن شيئًا ما عالق في حلقك ، حتى عندما لا يكون هناك شيء. في حين أن الشعور ليس مؤلمًا في العادة ، إلا أنه قد يكون مزعجًا. يسمى الشعور إحساس الكرة الأرضية.

إنه شعور دائم بأن شيئًا ما عالق في الحلق على الرغم من أنه لا يسبب أي صعوبة في البلع أو يتداخل مع التنفس ، إلا أنه يمكن أن يصبح مزعجًا وغالبًا ما يؤدي إلى القلق . هذا لأن الناس قد يشعرون أنهم يختنقون بشيء ما أو على وشك القيام به.

يختلف الإحساس العالمي ومشاكل الحلق الأخرى في هذه الحالة ، لا يوجد كتلة حقيقية في الحلق بينما في مشاكل أخرى ، مثل التهاب اللوزتين ، يمكن الشعور بوجود كتلة.

يُعتقد أن هذه الحالة تتطور بسبب القلق والأعراض النفسية. عادة ، بعد الشرب والأكل ، يهدأ الشعور بشيء عالق في الحلق.

كيفية إزالة شيء عالق في حلقي؟



لا يوجد علاج محدد للتخلص من الشعور بشيء داخل الحلق. كمهنة ، نقترح أنه عندما يشعر المرء أن شيئًا ما عالق في حلقك ، يجب ألا يستخدم أصابعه لإزالة الشيء لأنه يمكن أن يؤدي إلى دفع الجسم إلى الحلق ويسبب ضررًا.

إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك تجربتها للتخلص من الشعور بوجود شيء عالق داخل الحلق أو الصدر.

اشرب الصودا أو عصير الليمون الطازج



شرب الصودا أو عصير الليمون الطازج يساعد في كثير من الأحيان. سوف يتسبب المشروب الغازي في تمدد جدران حلقك للخارج وفي نفس الوقت سيساعد السائل في دفع الجسم إلى أسفل المعدة. إنه علاج بسيط وفعال. أيضًا ، يكسر المشروب جزيئات الطعام أو يطلق الغازات التي يمكن أن تساعد في طرد الطعام.

اشرب الماء



إذا كان لديك طعام عالق في حلقك ، فإن شرب الماء يساعد أو حتى تناول طعام رطب يمكن أن يساعد في دفع الطعام إلى المريء. عادةً ما يساعد اللعاب على تكسير جزيئات الطعام وتزليق الطعام ليمر عبر المريء بسهولة. عندما تشعر وكأن شيئًا ما عالق في الحلق ، فإن شرب رشفات إضافية من الماء يمكن أن يبلل الطعام العالق.



جرب تناول موزة



نظرًا لأن الموز زلق ، فإن تناوله يمكن أن يساعد في تمرير الطعام العالق بسهولة. في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي تناول لقمة من الخبز أيضًا إلى إزاحة الطعام.

الانتظار اليقظ



في معظم الحالات ، يمر الطعام من تلقاء نفسه بمرور الوقت. لذا ، انتظر وراقب لبعض الوقت. ومع ذلك ، فإن الشعور بوجود شيء عالق في الحلق والصدر قد يستمر لبضعة أيام.

جرب مناورة هيمليك ( الضغط على البطن )



لإخراج الجسم من فمك بالقوة ، يمكن للمرء تجربة مناورة هيمليك (الضغط على البطن) على أنفسهم عن طريق الضغط على أمعائك لأسفل على سطح صلب ونفخ فمك مع إغلاق أنفك.

العلاجات الأخرى التي يمكنك تجربتها هي تناول الطعام ببطء ، أو تناول قضمات صغيرة أو توخي الحذر أثناء تناول اللحوم. استشر طبيب الأنف والأذن والحنجرة دائمًا عندما لا تعمل العلاجات المنزلية. لا تتناول أي دواء غير موصوف لتجنب المضاعفات.

كيف تشعر عندما يكون هناك شيء عالق داخل الحلق؟



غالبًا ما يفيد المرضى أنهم يشعرون بأنهم يحاولون ابتلاع شيء ما لكنه عالق في المنتصف ، ولا يذهب إلى أي مكان.

إن حصول شيء ما عالقًا في حلقك ، وانسداد القصبة الهوائية ، وصعوبة الأكل أو التنفس ، هو أمر يحدث في كثير من الأحيان أكثر مما يُنسب إليه الفضل عادةً. أحيانًا تتقيأ أو تسعل لإخراج الطعام العالق. بخلاف ذلك ، يمكن أن تعاني أيضًا من ألم شديد في الصدر أو سيلان اللعاب المفرط.

ومع ذلك ، عندما تلاحظ الأعراض التالية ، احصل على رعاية طبية في أسرع وقت ممكن. هذا مهم لأن هذه تشير إلى احتمال الاختناق.

أنت غير قادر على الكلام

هناك صعوبة في التنفس

التنفس صاخب

أنت تصدر أصواتًا عندما تحاول التنفس

السعال المستمر

يتحول وجهك إلى شاحب أو مزرق

تدريجيًا يصبح فاقدًا للوعي



العوامل الأخرى التي يمكن أن تشعر بسببها أن شيئًا ما عالق في الحلق



بصرف النظر عن عسر البلع أو globus pharyngeus ، فقد صادفت أيضًا مرضى شعروا بأن شيئًا ما عالق في الحلق لأسباب أخرى. يمكن أن تؤدي بعض الأدوية أو الحالات الطبية إلى جفاف الحلق مما يسبب الشعور بأن شيئًا ما عالق في الحلق.

مرض الجزر المعدي المريئي (جيرد)



عادةً ما يحدث هذا بسبب ارتداد الحمض ، عندما تميل محتويات المعدة إلى العودة إلى أنبوب الطعام ويسبب الالتهاب الناتج عن الحمض تشنجات عضلية تؤدي إلى إحساس Globus. يطلق عليه مرض الجزر المعدي المريئي أو ارتجاع المريء. يساعد تناول الأدوية المضادة للارتجاع في هذه الحالة.

تغيرات في المزاج أو الاكتئاب



بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن تؤدي التقلبات المزاجية النفسية أيضًا إلى الشعور بـ "تورم في الحلق". يمكن أن يسبب القلق أو الاكتئاب جفاف الحلق والشعور بأن شيئًا ما عالق فيه. شرب الماء والاسترخاء يساعدان في التخفيف من هذا الشعور الوهمي.

التهاب اللوزتين



تعد التهابات اللوزتين أيضًا سببًا شائعًا لهذا الشعور. في بعض الأحيان ، حتى بعد تلقي علاج اللوزتين وتناول المضادات الحيوية ، يقل الألم ولكن يمكن أن تظل اللوزتين متضخمتين. إذا كان تضخم اللوزتين مزعجًا وطويلًا ، فقد تضطر إلى التفكير في جراحة استئصال اللوزتين التي تزيل اللوزتين تمامًا . إذا كان أحد الأسباب الكامنة وراء شيء عالق في الحلق هو التهابات اللوزتين المتكررة .

نزلات البرد أو الانفلونزا



يمكن أن تؤدي نزلات البرد أو الأنفلونزا إلى التهاب البلعوم أو التهاب الحلق يسبب الألم والتهيج في الحلق ويجعل بلع الطعام أصعب يمكن علاج ذلك عن طريق العلاج المنزلي البسيط لشرب الماء الدافئ أو الغرغرة بالماء المالح يمكن للمرء أيضًا تناول جرعة من الباراسيتامول إيبوبروفين للمساعدة.

التهاب المريء اليوزيني



في هذه الحالة ، يشتعل أنبوب الطعام عند تناول بعض المواد الغذائية هذه حالة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية.

هل الشعور بشيء عالق في حلقي خطير؟



نعم ، الإحساس بشيء عالق في الحلق خطير جدًا ولا يجب إهماله. إذا شعرت أن شيئًا ما عالق في الحلق ، خاصةً بسبب انسداد الطعام ، فقد يكون ذلك خطيرًا للغاية. وذلك لأن الطعام العالق يمكن أن ينزلق على أنبوب الرياح ويقطع إمداد الهواء. أيضًا ، إذا استمرت الأعراض في التفاقم ، فاطلب المساعدة الطبية على الفور علاوة على ذلك ، فإن ترك الحالة دون علاج يمكن أن يسبب تهيجًا أو التهابًا أو حتى تآكلًا.

بعد تجربة هذه العلاجات ، إذا شعرت بالضيق أو عدم القدرة على ابتلاع اللعاب ، فاحصل على أقرب مساعدة طبية على الفور باستخدام إجراء التنظير الداخلي ، يمكن تحديد السبب الفعلي بدقة ، وبالتالي ، يمكن إدارة العلاج وفقًا لذلك.