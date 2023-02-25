لتحديد النسل ... 11 نوع طعام يجنبك الحمل بعد الجماع بشكل طبيعي

يرغب العديد من الأزواج في الحمل ولكن فقط بالتخطيط المناسب وعندما يكونون مستعدين لإنجاب طفل لمنع الحمل غير المرغوب فيه، تستخدم العديد من النساء حبوب منع الحمل الأخرى أو وسائل أخرى لكن من المحتمل أن تتخلى عن حبوب منع الحمل أو تمارس الجماع دون أي وسيلة لمنع الحمل.

هناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة لمنع الحمل . يمكن للأنثى استخدامها بعد ممارسة الجنس غير المحمي لتجنب الحمل على الرغم من أن هذه الطرق فعالة للغاية ، إلا أنها ليست مأكدة بنسبة 100٪ أنك لن تحملي بعد ذلك أفضل نصيحة هي استشارة طبيب نسائي بالقرب منك ، والذي يمكنه أن يقترح عليك أفضل الطرق وأكثرها فعالية لتجنب الحمل .



كشف موقع هيلثي يما يلي فيما يلي 11 نوعًا من الأطعمة الطبيعية لتجنب الحمل بعد ممارسة الجنس بشكل طبيعي



هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تجنبها بعد ممارسة الجنس مع الحد الأدنى من المخاطر الصحية.

1. البابايا لتجنب الحمل بعد ممارسة الجنس



إذا مارست الجنس بدون وقاية ، فتناول البابايا مرتين يوميًا لمدة 3 إلى 4 أيام. لا تسمح البابايا بالإخصاب وتعمل كوسيلة لمنع الحمل غير المرغوب فيه بشكل طبيعي بعد ممارسة الجنس.

2. الأناناس لتجنب الحمل بعد ممارسة الجنس



الخصائص الطبيعية للأناناس تمنع انغراس الجنين وتجنب الحمل غير المخطط له بعد الجماع . يساعد تناول ثمرة أناناس ناضجة يوميًا لمدة 2-3 أيام بعد ممارسة الجنس على تجنب الحمل.

3. يمنع المشمش الحمل بعد الجماع



المشمش فاكهة معروفة جيداً لمنع انغراس الجنين بشكل طبيعي. لاستخدامه ، أضف حوالي 100 جرام من المشمش المجفف و 2 ملاعق صغيرة من العسل إلى كوب من الماء. اغلي المزيج لمدة 20 دقيقة أو امزجيه ببساطة واشربه عندما يكون فاترًا. بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا تناول 5-10 حبات مشمش يوميًا بعد الجماع غير المحمي حتى بدء دورتك الشهرية.

4. يمنع الزنجبيل الحمل بعد الجماع



الزنجبيل يمكن أن يحفز الدورة الشهرية ويمنع الحمل. يمكنك تناول شاي الزنجبيل البسيط كعلاج. أضف الزنجبيل المسحوق أو المبشور إلى الماء المغلي. بعد 5 دقائق ، صفي الخليط وهو جاهز للشرب. اشرب كوبين من شاي الزنجبيل القوي كل يوم لمنع الحمل. لن يضر شاي الزنجبيل بك أو بجسمك بأي شكل من الأشكال ، ولا توجد آثار جانبية بالإضافة إلى أنه مفيد لبشرتك ، ويساعد في إنقاص الوزن ، ويؤدي إلى حدوث الدورة الشهرية.

5. التين المجفف لمنع الحمل بعد ممارسة الجنس



يعتبر التين المجفف (أو الأنجير المجفف) من أفضل طرق تحديد النسل الطبيعية. كما يعزز التين الدورة الدموية. لتجنب الحمل بعد ممارسة الجنس ، تناولي 2-3 حبات من التين المجفف بعد ممارسة الجنس بدون وقاية. لا تفرط في تناول التين حيث يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة.

6. القرفة لمنع الحمل بعد الجماع



يمكن للقرفة أن تحفز الرحم ويمكن أن تسبب الإجهاض ومع ذلك ، لا تعمل القرفة على الفور ويجب تناولها بانتظام لبعض الوقت. لتجنب الحمل بعد الجماع بشكل طبيعي ، تناولي القرفة كل يوم حتى تحصلي على دورتك الشهرية. يمكنك تناول شاي القرفة كل صباح عن طريق إضافة رشة من القرفة إلى كوب من الماء المغلي. من الأفضل استشارة طبيب أمراض النساء قبل تناول القرفة لوقف الحمل بعد الجماع.

7. Asafoetida (المعروف باسم Hing) عصير الحلتيت لمنع الحمل بعد ممارسة الجنس



شرب عصير الحلتيت بالماء كل شهر يمكن أن يمنع الحمل وتجنب الحمل بعد الجماع بشكل طبيعي. لا تستهلك الحلتيت خلال فترات الدورة الشهرية ، وتوقف عن الاستهلاك عند بدء الدورة الشهرية.

8. توت العرعر لتجنب الحمل بعد الجماع



يمكن أن يساعد تناول توت العرعر ، المعروف أيضًا باسم كالا جامون في الهند ، في تجنب الحمل بعد ممارسة الجنس. يمكنك تناوله لمدة 3 أيام متتالية بعد ممارسة الحب دون وقاية لوقف الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، يقلل العرعر أيضًا من فرص التهابات المسالك البولية وحصى الكلى .

9. البقدونس لتجنب الحمل بعد ممارسة الجنس بشكل طبيعي



البقدونس أيضا علاج فعال لمنع الحمل بعد الجماع بشكل طبيعي. يمكنك أن تستهلك هذا كعشب خفيف ولن يسبب أي آثار جانبية. أفضل وأسهل طريقة لاستهلاك البقدونس هي الشاي.

10. النيم لتجنب الحمل بعد ممارسة الجنس



النيم هو أحد أشهر العلاجات المنزلية الهندية لتجنب الحمل بعد ممارسة الجنس غير الآمن. وهي متوفرة على شكل أوراق وزيت وخلاصة أوراق جافة. إذا تم حقنه في الرحم ، يمكن أن يقتل زيت النيم الحيوانات المنوية في 30 ثانية فقط. من ناحية أخرى ، يمكن أن تعزز أقراص النيم العقم المؤقت لدى الرجال.

11. مكملات فيتامين ج لتجنب الحمل بعد الجماع بشكل طبيعي



فيتامين ج علاج فعال آخر لمنع الحمل غير المرغوب فيه. يتداخل هذا الفيتامين مع هرمون "البروجسترون" وبالتالي يمنع الحمل. تناولي حوالي 1500 مجم من أقراص فيتامين سي مرتين يوميًا لمدة 2-3 أيام بعد ممارسة الجنس دون وقاية. تأكد من عدم الإفراط في تناول فيتامين ج لأنه يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك وجسمك. كما أن مكملات فيتامين سي ليست مناسبة للإناث اللائي يعانين من فقر الدم المنجلي أو فقر الدم أو يتناولن أدوية مضادة للتخثر.