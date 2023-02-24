توافق في الافكار.. هبة قطب تكشف أسرارا بالعلاقة الزوجية غير مقبولة

نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والصحة الجنسية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك فيديو عن علامات وعيوب لا يمكن تجاهلها بين الازواج بالعلاقة الزوجية.

وقالت قطب يجب علي كل فتاة أن تتعرف جيدا علي صفات خطيبها والذي سيكون زوجها المستقبلي وذلك بعدم تجاهل العيوب والتفكير بعقل قبل الزواج .

وأكدت قطب أن العلاقة الزوجية لابد أن يكون بها توافق في الافكار وفي طرق التفكير وتوافق في فهم كل شخص للآخر.

واشارت أن العلاقة الزوجية تعد مشاركة في الحياة بأكملها فلا يجب تجاهل الصفات الغير مقبولة مثل البخل او الغيرة المرضية وغيرها من العيوب التي يكون لها دور في افساد الزواج والعلاقة بين المتزوجين

واضافت أن هذه العيوب لايمكن تتقبلها أي امرأة لذلك للأبد من التوافق قبل الزواج لعدم الوصول الي مشاكل زوجية بين المتزوجين .