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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. غزل البنات يقتل الأطفال وطريقة عمل الكاتشب في البيت وعلاج صعوبة البلع

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي 

فى دقائق .. علاج صعوبة البلع بوصفة من المنزل

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق علاج صعوبة البلع.

من طرق علاج صعوبة البلع ما يلي:-  

· الانتباه لوضعية الجسم عند الأكل: حيث إنّه يُنصح بالجلوس في وضع مستقيم بزاوية 90 درجة، وإمالة الرأس قليلاً إلى الأمام، والبقاءلمدة 15-20 دقيقة في وضع الجلوس أو الوقوف بعد تناول الوجبة.

بـ5 جنيهات فقط.. طريقة عمل الكاتشب في البيت

تعد طماطم الشتاء افضل وقت لهذه الفاكهة ولذلك نقدم لكي طريقة عمل الكاتشب في البيت

المقادير

8 حبات طماطم وسط مقطعة
1 حبة بصل وسط مقطعة 

 

يقتل طفلك .. خبيرة تغذية تكشف عن مادة مسرطنة بـ غزل البنات

تعد حلوى غزل البنات أكثر أنواع الحلوى الشائعة التي يُقبل على تناولها الأطفال بشراهة، ما يعرضهم لحدوث العديدمن المُشكلات الصحية.

ونشرت الدكتورة همت معشوق خبيرة تغذية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصُل الاجتماعي فيسبوك تحتعنوان غزل البنات يضر بصحة طفلك.

وأضافت  خبيرة التغذية، إن غزل البنات من الحلويات التي يعشقها الأطفال، ينجذبون

سوسن غزال خبيرة التغذية موقع صدى البلد نشرة المرأة والصحة مادة مسرطنة غزل البنات التغذية الصحية نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة

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