يقتل طفلك .. خبيرة تغذية تكشف عن مادة مسرطنة بـ غزل البنات

تعد حلوى غزل البنات أكثر أنواع الحلوى الشائعة التي يُقبل على تناولها الأطفال بشراهة، ما يعرضهم لحدوث العديدمن المُشكلات الصحية.

ونشرت الدكتورة همت معشوق خبيرة تغذية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصُل الاجتماعي فيسبوك تحتعنوان غزل البنات يضر بصحة طفلك.

وأضافت خبيرة التغذية، إن غزل البنات من الحلويات التي يعشقها الأطفال، ينجذبون لها بألوانها المميزة وطعمهااللذيذ، ولكن هناك بعض الأضرار تنتج عند تناول الأطفال لغزل البنات منها ما يلي:

١-لا يفضل للطفل تناول أي طعام يحتوي على ألوان صناعية قبل إتمام 5 أعوام، وعند تجاوز هذا السن يتناوله ولكن بكمية صغيرة، وذلك حتى لا يتعرض لمرض السرطان أو النشاط الزائد والكهرباء الزائدة بالجسم.



٢-المواد الحافظة المصنعة

ربما تحتوي بعض الأنواع من غزل البنات في بعض الأماكن كـ "المولات" على مواد حافظة، ما تؤثر بالسلب علىالطفل، وتعرضه إلى كثير من الأمراض مثل الفشل الكلوي ومشاكل بالكبد.



٣-إصابة الأطفال بمرض السكر:

يحتوي غزل البنات على كمية كبيرة من السكر، إذ يعادل ما يقرب من ربع إلى ثلث كوب، ما يترتب عليه الكثير من المشاكلالصحية مثل مرض السكري أو تسوس الأسنان أو زيادة الوزن، وذلك بسبب زيادة الكربوهيدرات في الجسم.