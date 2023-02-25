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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعاني سعال مستمر لأكثر من 10 أيام؟.. احذر هذا المرض

الأنفلونزا الفيروسية
الأنفلونزا الفيروسية

هل تعاني من سعال جاف مستمر لأكثر من 10 أيام؟ قد تكون تعاني من أعراض ما بعد الأنفلونزا الفيروسية، وفقا لدراسات الخبراء في جامعة لوديانا الهندية.

يقول الدكتور «أمانبريت كور» من قسم الطب في المستشفى الميداني الهندي: "على الرغم من انخفاض حالات الأنفلونزا الموسمية بشكل طفيف، فإننا نستقبل 30 إلى 40 مريضًا يوميًا بسبب تغيرات الطقس".

 

أعراض الأنفلونزا الفيروسية

ويوضح: "بالنسبة لمرضى الأنفلونزا الفيروسية، هنالك عدد كبير من حالات المرضى الذين يعانون من سعال جاف يستمر لأكثر من أسبوع على الرغم من أن الأعراض المتعلقة بالإنفلونزا مثل الحمى الشديدة، سيلان الأنف، والتهاب الحلق تختفي بعد يومين إلى 3 أيام".

إلى جانب الأعراض الأخرى، هذه المرة لدينا أيضًا العديد من المرضى المصابين بالأنفلونزا الفيروسية والذين يعانون من أعراض في البطن مثل الإسهال.

إذا تم علاجها مبكرًا، فإن أعراض ما بعد الأنفلونزا الفيروسية مثل السعال الجاف لا تطول.

وقد تم رصدها في جميع الفئات العمرية وتعتمد شدتها على المناعة وكيفية تفاعل الجسم مع الفيروس، كما أرجع خبراء الصحة أعراض الإنفلونزا الفيروسية إلى تلوث الهواء وتغير الطقس.

ووفقًا للدكتور جاغديب ويج أخصائي أمراض الصدر الهندي: "نستقبل بانتظام المرضى الذين يشكون من الأنفلونزا والسعال لفترات طويلة، عادةً ما يستغرق الأمر من يومين إلى 4 أيام لتهدأ مشاكل الجهاز التنفسي التي تسببها الأنفلونزا، ولكن في بعض المرضى، يستمر السعال الجاف لفترة أطول".

قد يستغرق الأمر من 14 إلى 15 يومًا حتى يستقر، إن هذا يرجع بشكل أساسي إلى التلوث وتقلبات الطقس الناجم عن البرودة المفاجئة إلى الحرارة الشديدة بالإضافة إلى زيادة التعرض لتلك التغيرات في السفر أو غيره.

 

مخاطر الإصابة بالأنفلونزا الفيروسية

وحذر من أن الأنفلونزا الفيروسية يمكن أن تسبب مشاكل في الصدر، بما في ذلك الالتهاب الرئوي بين الأشخاص المعرضين للخطر، مثل مرضى السكري ومشاكل الجهاز التنفسي وحتى الأطفال.

يقول الدكتور نافين باجاج أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه يستقبل أكثر من 10 إلى 12 مريضًا يعانون من الأنفلونزا الفيروسية، مضيفًا أنه بسببها يحدث انسداد المسالك الهوائية، وفي بعض الحالات تؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية.

 

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