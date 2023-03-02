كرش ولا حامل.. أصالة نصري تثير الجدل بأحدث ظهور لها

أثارت الفنانة أصالة الجدل في أحدث ظهور لها مع ابنتها حيث ظهرت ببطن منتفخ وتسائل الجمهور "كرش ولا أصالة حامل".



وتنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أغنيتها الجديدة ما عرفتك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- برومو أغنية ما عرفتك لـ أصالة نصري، مشيرة إلى طرحها، يوم الأربعاء 1 مارس

شوقت الفنانة أصالة، المتابعين لحفلتها الغنائية في قطر يوم 2 من مارس القادم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت أصالة في تويتة لها: “في قطر الغاليه رح لاقيكم ب ٢ مارس .. حنخلّيه لقاء صحبه من سنين ابتدت حنفضفض ونغني كل اللي تطلبوه.. اشتقتلكم ياأهل الطيب والبساطه والرقيّ وبكلّ شوق رح لاقيكم بالوطن اللي رفع راس كل العرب في قطر”.