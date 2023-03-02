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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف غريب يضع كولر في ورطة مع مجلس إدارة الأهلي

صدى البلد

 

أكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك بعض الأفراد داخل الجهاز الفني بالنادي الأهلي يمارسون ضغوط على السويسري مارسيل كولر من أجل مشاركة أيمن أشرف في مباريات الفريق القادمة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" سامى قمصان وسيد عبد الحفيظ ثنائي الجهاز المعاون بالنادي الأهلي تحدثوا مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى، من أجل دخول أيمن أشرف إلى حساباته فى الفترة المقبلة".

إقناع كولر

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وأضاف:"هناك محاولات قوية من أجل إقناع مارسيل كولر بمشاركة أيمن أشرف والاستفاده من إمكانياته فى ظل وجود غيابات فى مركز المساك بالإضافة إلى تعرض على معلول إلى الإجهاد وحاجته إلى الراحة لاستعادة مستواه الفني مع الأهلي مرة أخرى".

الأهلى النادي الأهلي علي معلول سيد عبد الحفيظ أيمن أشرف

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