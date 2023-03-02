تكريم الطلاب الفائزين بالمسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت ببرنامج المعلم المبدع بدمياط

كرم "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، في احتفالية بقاعة مدرسة دميـاط الثانوية العسكرية، الطلاب الفائزين في المسابقة الدولية لتطبيقات مايكروسوفت والتي تنظمها شركه certiport والتي تستهدف الطلاب من 13 الى 18 سنة وتعتبر المسابقة الأولى عالمياً في مجال تطبيقات مايكروسوفت ، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام، وذلك تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بقيادة عادل شميس وأكاديمية ميركروسوفت دمياط بقيادة الشربيني السيد.

حيث اشتركت دمياط بالمسابقة لمدة عامين على التوالي منذ بدء اشتراك جمهورية مصر العربية في المسابقة وحصدت دمياط علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في العام الثاني للمسابقه 2022.

اشترك في المسابقة من أبناء دمياط 2000 طالب تم تدريبهم من خلال نخبة من مدربي اكاديمية ميكروسوفت بالمدارس وتم تصفيتهم على مستوى المدارس إلى 1200 طالب ثم تم تصفيتهم على مستوى كل إدارة إلى 500 طالب تم تدريبهم وعمل ورش عمل تخطت العشرين ساعة تدريبية ثم تم تصفيتهم على مستوى الإدارات الى 200 طالب باختبارات مبدئية على مستوى المحافظة.

وتقدم منهم 145 طالبا للاختبار الدولي2019 2016 MOS اجتاز الاختبار 97 (80%) طالب حصل منهم 10 طلاب على الدرجة النهائية 1000 درجة و15 طالبا على أكثر من 95% أی 950 درجة، تم تصعيد 26 طالبا من أصل 125 طالبا على مستوى الجمهورية أي بنسبة 20% ممن تم تكريمهم على المستوى الجمهوري في احتفالية الوزارة وشركة certiport، كما كرم وكيل الوزارة المعلمين المتميزين الفائزين في برنامج المعلم المبدع الخبير.

وهو برنامج عالمي صممته شركة Microsoft Education بشكل مسابقة للترشح للقب MIE Expert معلم مايكروسوفت المبدع الخبير في استخدام التكنولوجيا في التعليم.

البرنامج يعد المعلم للانضمام لمجتمع تعليمي عالمي ومهني من معلمين من العديد من الدول حول العالم يحاولون باستمرار تجاوز حدود ما يبدو عليه الفصل الدراسي.

وحصل 34 معلم من دمياط على اللقب العام الماضي من أصل 650 معلم من مصر حصل 116 معلم من دمياط على اللقب هذا العام من اصل 1700 معلم من مصر وهو اكبر عدد من جمهورية مصر العربية هذا العام.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وإيماناً بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدراتهم على الإبداع.