تحرير 258 محضرا تموينيا متنوعا لمحلات في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة عل الغزاوى مدير مديرية التموين التجارة الداخلية بدمياط، عدة حملات مشتركه مع إدارة المتابعة بالمحافظة والمراقبة الصحية والطب البيطري أسفرت عن ضبط عدد ٢٥٨ محضرا تموينيا لمخالفة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتجميع بطاقات وتهريب شكائر الدقيق المدعم للسوق السوداء ، ومنها ضبط ٣ محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى للأرز والسكر .. وعدد ١٤٦ محضر عدم إعلان عن الاسعار مع ٧٧ محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهاده صحية.

.هذا فضلا عن ضبط عدد ٢٢ محضر إعلان عن أوكازيون بدون تصريح معتمد من مديرية التموين ولعدم الاحتفاظ بالفواتير ماقبل الاعلان .

وعلى صعيد آخر تستمر مديريه التموين فى ضخ كميات كبيرة من الأرز الفاخر يوميا بجميع معارض أهلا رمضان المنتشره بجميع مدن المحافظة وبالسعر الرسمى ١٥ جنيه / كيلو ).