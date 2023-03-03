أمريكا تضيف 37 كيانا صينيا وروسيا إلى القائمة السوداء للتجارة

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أضافت 37 كيانا إلى قائمتها السوداء للتجارة، بسبب أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي، ودعم الجيش الصيني، وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين أو الانخراط فيها.

وقالت ثيا كيندلر مساعدة وزيرة الخارجية في بيان: "عندما نحدد الكيانات التي تمثل مصدر قلق للولايات المتحدة يتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية، فإننا نضيفها إلى قائمة الكيانات لضمان تمكننا من التدقيق في معاملاتها".

يأتي ذلك بينما تردد المسؤولون الأمريكيون في الجزم بتقديم الصين أسلحة للجيش الروسي، وهو ما تنفيه بكين.

فقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أمس الخميس أن الولايات المتحدة ليست لديها "مؤشرات على أن (الصين) اتخذت قرار" توفير أسلحة لروسيا لكن هذا الاحتمال "يبقى مطروحا".

وتحذر الولايات المتحدة الصين من تقديم دعم عسكري فتاك لروسيا وهو ما يقول خبراء إن من شأنه تغيير قواعد اللعبة في الصراع في أوكرانيا الذي دخل عامه الثاني ولا تلوح في الأفق أي تسوية له.

بينما نفت بكين بشدة تلك المزاعم، التي وردت في بادئ الأمر على لسان رئيس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي"، وتبعه مسؤولون أمريكيون آخرون.