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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب الكبري.. تحذير عاجل من وزيرة الجيش بشأن هجوم الصين علي أمريكا

أمريكا والصين
أمريكا والصين

قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين ورموت، إن الأراضي الأمريكية قد تكون معرضة لخطر هجوم من الصين إذا تفاقمت التوترات بين البلدين.

وقال ورموت، إنه “إذا دخلت الولايات المتحدة في “حرب كبرى” مع الصين، فإن موطني الولايات المتحدة سيكونون في خطر أيضًا، سواء من خلال الهجمات الحركية أو الهجمات غير الحركية، سواء إنها هجمات إلكترونية على شبكة الكهرباء أو على خطوط الأنابيب”.

ووسط تصاعد التوترات بين الصين وتايوان، ناقش المسؤول الكبير بالجيش استراتيجية الولايات المتحدة لردع بكين عن مهاجمة تايوان.

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على الرغم من أن الولايات المتحدة وعدت بالدفاع عن تايوان إذا كانت الصين ستهاجم وتواصل كونها المزود الرئيسي للمعدات العسكرية إلى تايبيه، فإن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان كجزء من سياستها تجاه الصين.

الصين الولايات المتحدة تايوان بكين

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