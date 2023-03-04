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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة تسجل 29.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 4 مارس 2023، في القاهرة والمحافظات.

 

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم .

حالة الطقس


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على مدار اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، وسط توقعات بأن يكون اليوم ذروة الارتفاع في درجة الحرارة.

بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 15
الإسكندرية 27 - 15
الإسماعيلية 30 - 14
الغردقة 31 - 15
المنيا 33 - 14
أسوان 36 - 17

 

 

صباح البلد حالة الطقس القاهرة الأرصاد جنوب الصعيد

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