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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الأردن في جولته التي تشمل مصر

وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الأردن، اليوم الأحد، وذلك في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل عدة دول بينهما إسرائيل ومصر، حسبما أفادت رويترز.

وقال مسؤولون إن الوزير الأمريكي سيناقش تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الخميس الماضي، أن أوستن سيتوجه إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل ومصر والأردن خلال الأيام المقبلة.

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وفي سياق اخر، أكد وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردني الدكتور محمد أحمد الخلايلة، أن الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف مستمرة وأن الأردن سيقف دوما ضد أية محاولات واعتداءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في الأقصى والحرم الشريف، وأنه تمكن من تثبيت شرعية ذلك عبر اليونسكو والمؤسسات الدولية.


وقال الخلايلة إن الوزارة مسؤولة عن 120 مسجدا في القدس الشريف، بالإضافة إلى المهام المنوطة لها بشأن المسجد الأقصى المبارك.

 

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