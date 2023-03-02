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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية الداعية لتدمير قرية حوارة الفلسطينية

الأردن - علم
الأردن - علم

ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية التصريحات التحريضية التي أطلقها أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية، والداعية إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.

وبحسب بيان الخارجية الأردنية؛ فقد قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن الدعوات المؤججة للعنف تنذر بعواقب خطيرةٍ، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة التأكيد الموقف الأردني بضرورة وقف الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، معيداً التأكيد على أن وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف، ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد.

وشدد الناطق الرسمي على أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وايجاد أفق سياسي حقيقي يفعل العملية السلمية ويحقق تقدماً لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧.

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