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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان شديد اللهجة.. الإمارات تتهم إسرائيل بالعنصرية

الإمارات ودولة الكيان
الإمارات ودولة الكيان الصهيوني

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أدانت فيه التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة ؛ فقد أبدت الإمارات رفضها  كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وحتث الإمارات على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، مشددة علي أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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