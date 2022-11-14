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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرقاش: السياسة الخارجية الإماراتية قائمة على إحلال السلام

انور قرقاش
انور قرقاش

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في كلمته خلال افتتاح ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، في نسخته التاسعة، اليوم الإثنين إن السياسة الخارجية الإماراتية قائمة على إحلال السلام وتسهيل حل النزاعات بين الدول.


وبحسب وسائل إعلام محلية أوضح قرقاش أن الإمارات اتخذت في الحرب الأوكرانية وجهة نظر مختلفة تماشيا مع القانون الدولي، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تسعى أن يبقى الباب مفتوحا بشأن الحوار حول الحرب الأوكرانية.


ولفت إلى أن الحرب في أوكرانيا وضع مأساوي، مشيرًا إلى أن الإمارات عملت على استخدام مكانتها ونفوذها لدعم التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وأكد قرقاش، أن دولة الإمارات نجحت في التعامل مع عديد الأزمات بداية من الجائحة وصولا إلى حرب أوكرانيا، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات عملت على بناء الجسور وتوثيق الجسور الاقتصادية مع الدول الأخرى.


وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنه انطلاقا من مقعد دولة الإمارات في مجلس الأمن، فإنها تعزز مقاربة الحوار بالتعاون مع الأعضاء الآخرين، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية الإماراتية قائمة على أساس مبادى أساسية تتمثل فى تعزيز الازدهار وأمن الإمارات وخلق منطقة أكثر أمنا إلى جانب تعزيز دور المرأة.


وتابع: سياستنا الخارجية يجب أن تركز على دعم الاقتصاد بعيد الأمد، مشيرًا إلى أنه يجب أن نعيد تنسيق القوة الناعمة للإمارات التي ستساعد لقوة الاختيار في المنطقة لرواد الأعمال والمستثمرين.
 

وأضاف قرقاش، أن رسم السياسية الخارجية في ٨ مبادئ، مشيرًا إلى أن سياسة دولة الإمارات الخارجية تقوم كذلك على إزالة التوتر والتصعيد والخلافات في المنطقة ودعم الحلول السياسية.

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