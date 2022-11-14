رئيس الإمارات يفتتح مسجد الشيخ زايد فى إندونيسيا

افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات جامع الشيخ زايد في مدينة سولو الإندونيسية برفقة الرئيس جوكو ويدودو.

وقال بن زايد في تغريدة على تويتر «سعدنا بافتتاح «جامع الشيخ زايد» في مدينة سولو الجميلة في إندونيسيا برفقة صديقي الرئيس جوكو ويدودو.. مبادرة تعبّر عن معاني الترابط والمحبة والتعاون على الخير التي كان يجسدها الشيخ زايد ـ رحمه الله.. نسأل الله تعالى أن يديم الخير والسعادة على الشعب الإندونيسي».