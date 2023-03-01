حرب أهلية على الأبواب.. تحذير شديد اللهجة من جانتس بشأن أزمة إسرائيل

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، من حرب أهلية تدق أبواب تل أبيب، داعيًا إلى إنهاء دراسة النصوص الخاصة بالإصلاح القضائي.

وقال زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس اليوم الأربعاء إنه تحدث إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحثه على التوقف الفوري عن النظر في مشاريع قوانين الإصلاح القضائي والاجتماع لإجراء محادثات، محذرا من أن البلاد تتجه نحو حرب أهلية.

وقال جانتس لـ نتنياهو "أغلق الكنيست الآن ولا تفتحه حتى تهدأ الأمور. أوقف كل شيء وسنذهب من هنا إلى مقر إقامة الرئيس في القدس، الحرب الأهلية الإسرائيلية على الأبواب، متى ستتوقفون؟، عندما تراق الدماء!".

من جانبه، رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيا بيني جانتس للانضمام إليه الآن لإجراء محادثات قائلًا: "بابي مفتوح، تعال الآن".

وفي وقت سابق، هدد جنود احتياط في وحدة تابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية بمقاطعة الخدمة في حال مضت الحكومة قدما فيما تسميه "خطط الإصلاح القضائي".

وجاء في نص رسالة جنود الاحتياط: "نحن المحاربون القدامى في الوحدة 8200 تشرفنا بالخدمة في أكبر وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي وأكثرها تنوعا".

وحذروا من "تفكك التماسك الاجتماعي والضرر الذي يلحق باقتصاد إسرائيل واستقرارها وصورتها في العالم نتيجة الإلغاء المتوقع للفصل بين السلطات والضرر باستقلال القضاء" في حال الإمضاء على الخطة.