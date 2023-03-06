تنافس iPhone 14 Pro Max وبسعر أرخص.. أفضل هواتف فلاجشيب يمكنك شرائها

يعد هاتف iPhone 14 Pro Max من أفضل الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق العالمية، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات والتقنيات الفائقة منها أداء جبار بفضل معالج A16 Bionic مع ذاكرة تخزين داخلية كبيرة وأيضا عمر بطارية محسن، مع كاميرا تصنف على أنها ضمن الأفضل .

وعلى الرغم من الميزات التي قد حصل عليها هاتف iPhone 14 Pro Max إلا أن سعره المرتفع للغاية قد جعله عائقا للاقتناء من قبل الكثيرين، ولكن هناك عدد من الهواتف الذكية الأخرى المنافسة من فئة فلاجشيب، والتي تعتبر أفضل بديل له وبأسعار أرخص، وفقا لـ Laptop Mag .

هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max

وجاء بشاشة من نوع Super retina xdr، قياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير من 10 إلى 120 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية قوية ضد الخدش، ومقاومة للماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة والغبار وفقا لمعيار IP68، مع 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل بـ3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K ، وكاميرا أمامية دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4 .

ويعمل بمعالج من نوع A15 Bionic مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، مع بطارية بقوة 4352 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 27 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة.



هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra



وجاءهاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X قياس 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير 120 هرتز، مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرات مقربة 3x و 10x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، مع القلم الذكي S Pen .



ويعمل Galaxy S22 Ultra، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 4 على حسب السوق، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط.

هاتف وان بلس OnePlus 11

وجاء بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع E4 OLED LTPO 3.0 مع معدل تحديث 120 هرتز ، وجودة +QHD ، وميزة +HDR10، و 3 كاميرات خلفية تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل من Sony IMX709 2x ، وفائقة الاتساع دقة 48 ميجابكسل ، ومستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، وأمامية دقة 16 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 SoC من كوالكوم مع شريحة معالجة رسومات Adreno ، يدعم تقنية 5G ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5 ، و 512 جيجابايت من سعة تخزين من نوع UFS 4.0 ، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، و Bluetooth 5.2 و GPS و Wi-Fi 6E .