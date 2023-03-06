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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فول أوبشن جديدة| شيفروليه كابتيفا الـ SUV بـ 900 ألف جنيه

سيارة شيفروليه كابتيفا
سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

أعلن وكيل سيارات شيفروليه في مصر عن زيادة أسعار عدد من طرازات 2023، وثبات عدد آخر من الإصدارات منها سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022، والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات .

سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

أرخص سيارة من شيفروليه فى مصر 

للأيد الشقيانة.. الأسعار الجديدة لـ شيفروليه الدبابة موديل 2023

سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

يعرض موقع صدى البلد أحدث أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 :

محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تنتج سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 قوة حصانية قدرها 148 حصان، وبها محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 230 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتستهلك السيارة 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 52 لتر.

سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

مقصورة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

زودت مقصورة سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بالعديد من التجهيزات منها، زجاج كهربائي، مدخل AUX، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل USB، وبلوتوث، وفرش مقاعد من الجلد، وفتحة سقف، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكيف ثنائي المناطق، وريموت كنترول.

سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

مواصفات السلامة والأمان في شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للاصطفاف.

سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

أبعاد شيفروليه كابتيفا موديل 2022

تأتي سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 في سوق السيارات المصري بطول 4655 مم، والعرض 1835 مم، والارتفاع 1835 مم، وقاعدة عجلات بطول 2750 مم.

سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022

- الفئة الأولي LS سعرها 824.990  ألف جنيه، بنفس السعر السابق .

الفئة الثانية LT  سعرها  844.990 ألف جنيه، بنفس السعر السابق .

الفئة الثالثة Premier 5 سعرها  894.990 ألف جنيه، بنفس السعر السابق .

الفئة الرابعة Premier 7  سعرها  914.990 ألف جنيه، بنفس السعر السابق .

 

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