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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة جديدة.. صراع داخلي كبير بين زيلينسكي وقائد الجيش يعصف بـ أوكرانيا

الكشف عن صراع داخلي
الكشف عن صراع داخلي كبير بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر في الحكومة الأوكرانية، بوجود صراع داخلي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والجنرال فاليري زالوجني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحسب “بيلد”، قالت مصادر، إن القائد العسكري دعا إلى الانسحاب من مدينة رئيسية في دونباس قبل أسابيع.

وذكرت الصحيفة الألمانية، أن زالوجني نصح الرئيس بالتخلي عن باخموت، بدلا من الاستمرار في الدفاع عنها حيث هددت القوات الروسية بالسيطرة على المدينة.

ومع ذلك، رفض الزعيم الأوكراني سحب القوات.

حققت القوات الروسية تقدما ملحوظا في القتال في باخموت هذا العام. وادعى يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة فاجنر، أن باخموت “محاصرة بالكامل”، مع وجود طريق واحد فقط متاح للإجلاء المحتمل.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، تحث واشنطن زيلينسكي على الانسحاب من باخموت والتركيز على التحضير لهجوم مضاد كبير للربيع باستخدام أسلحة زودها الغرب، لكن الرئيس الأوكراني يخشى من ضربة معنوية قد تسببها مثل هذه الخطوة.

والمدينة جزء من خط دفاع أوكراني بطول 70 كيلومترا تم إنشاؤه منذ أن بدأت كييف القتال في دونباس في عام 2014.

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وقدر المسؤولون الأمريكيون أن خسارتها أمام روسيا لن تؤثر على الوضع الاستراتيجي.

وزعمت مصادر “بيلد” أن القوات الأوكرانية على الأرض في باخموت «لا تفهم سبب السيطرة علي المدينة» وتعتقد أنه كان ينبغي عليها الانسحاب منذ وقت طويل.

وصرح زيلينسكي مؤخرا أن القوات الأوكرانية ستدافع عنها طالما أنها «لا تزال معقولة» للقيام بذلك.

روسيا واشنطن القوات الروسية زيلينسكي زالوجني

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