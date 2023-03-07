بسبب قرار إسرائيلي.. مشهد مؤثر لـ فلسطينية تشيّع جنازة والدها عبر الإنترنت

عرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو يرصد مشهدا مؤثرا لـ فتاة فلسطينية تشيّع جنازة والدها عبر الإنترنت، وذلك بسبب قرار إسرائيلي وسط أجواء يملأها البكاء والحسرة.

فلسطينية تشيّع جنازة والدها عبر الإنترنت

دون أن تحظى الفتاة بوادع أخير لأبيها، وهي ابنة أسير فلسطيني مُبعد، تابعت جنازته ببث مباشر بالرغم من أن كليهما موجود في فلسطين.

والأب المتوفى هو يحيى دعامسة المُبعد إلى غزة،عائلته تعيش بمخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم.

دعامسة أسير سابق في السجون الإسرائيلية، كان محكومًا بالمؤبد مرتين و40 عامًَا، وخرج عام 2011، لكن إسرائيل أبعدته في حينها إلى قطاع غزة.

وبعد خروجه من السجن، عانى دعامسة من السرطان ولم تسمح له إسرائيل بالسفر لتلقي العلاج رغم مناشداته المستمرة، وتوفي بعيدًا عن عائلته عن عمر 61 عامًا.

وخرج دعامسة من الأسر قبل 12 عامًا ضمن صفقة تبادل شملت أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط”، لكن إسرائيل أعادت اعتقال عدد كبير منهم، فيما أبعدت 41 محررًا بشكل دائم إلى غزة.