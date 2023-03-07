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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ممدوح متهم فى قضية قتل .. تعرف على قنوات عرض مسلسل "رشيد"

صدى البلد

في تناول درامي مُختلف ورؤية معاصرة تدور قصة المُسلسل الشيق "رشيد"، عبر شبكة قنوات "MBC مصر" في رمضان، حيث تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يُتهم رشيد بقتل رب عمله وسرقة أمواله ويُزجّ به في السجن، ويقضي رشيد أيامه مُحاولاً الهروب من محبسه والإنتقام ممن أدخله للسجن وحرمه من المرآة التي أحبها.

أعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح، موعد عرض مسلسل"رشيد" لـ ريهام عبد الغفور، ومحمد ممدوح، وذلك ضمن دراما رمضان ٢٠٢٣.

وقال عبدالله أبو الفتوح، في تصريحات صحفية، :"أن مسلسل" رشيد" سيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور".

أعربت ريهام عبد الغفور، عن سعادتها، لمشاركتها في موسم دراما رمضان 2023، مع الفنان محمد ممدوح في مسلسل رشيد.

وأكدت أن دورها خلال أحداث المسلسل يكون مميزًا ومختلفًا، كما أنها متحمسة لتجسيد شخصيتها التي ستظهر بها خلال حلقات المسلسل.


جدير بالذكر أن “رشيد” من بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، ومن إنتاج E producers عبدالله أبو الفتوح.

مُسلسل "رشيد" من بطولة محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، صلاح عبد الله، سيد رجب، هالة صدقي، محسن منصور، خالد كمال، تامر نبيل، وآخرين... ومن تأليف، وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

 

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