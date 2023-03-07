الكويت تستضيف المؤتمر العلمي الأول والمهرجان العربي للرياضة للجميع الجمعة المقبلة

أكدت الهيئة العامة للرياضة الكويتية اكتمال الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الدولي العلمي الأول الرياضة للجميع (أمن مجتمعي) والمهرجان العربي التاسع للرياضة للجميع اللذين ستنظمهما الهيئة خلال الفترة من 10 الى 14 مارس الجاري بمشاركة نحو 200 مشارك يمثلون 15 دولة.

وقال نائب مدير الهيئة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف حامد الهزيم ،في مؤتمر صحفي اليوم/ الثلاثاء/، إن هذه الاستضافة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة (2022–2028) وأهمية الرياضة للجميع كخيار استراتيجي للنهوض بالأفراد والمجتمع وتوسيع قاعدة الممارسين لها ، موضحا أن المؤتمر والمهرجان فرصة لوضع خارطة طريق لاستثمار أوقات فراغ الأفراد بطريقة مفيدة بعيدا عن المنافسات الرياضية ومعايير الفوز والخسارة فضلا عن أنهما سيشكلان مساحة رحبة لتبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعي الرياضي بين المشاركين إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات الرياضية والبدنية.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الدكتور بادي الدوسري أن محاور المؤتمر ستركز على العائد الصحي والنفسي والاجتماعي والمجتمعي للفرد والدول من ممارسة الأنشطة الرياضية ما يحقق الأمن المجتمعي ودور الإعلام الرياضي بهذا الصدد.

وبين الدوسري أن المؤتمر سيتضمن ست جلسات علمية تشمل برامج علمية لممارسة الرياضة لدى كبار السن والسيدات والأطفال والمعاقين وتوضيح المحاذير من بعض الرياضات وعرض التجارب الرياضية الدولية والعربية لدعم الأمن المجتمعي بهذا الشأن.

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا تأثير التكنولوجيا والرياضة الالكترونية على الأمن المجتمعي وتأثير سن التشريعات اللازمة لدعم المبادرات الدولية للرياضة للجميع، معربا عن أمله في نجاح المؤتمر في زيادة الوعي بأهمية برامج الرياضة للجميع على الفرد والمجتمع.

