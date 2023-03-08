أفضل من الأدوية.. 5 تغييرات بسيطة في حياتك لعلاج مرض الكبد الدهني

يعد مرض الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد. يمكن أن يحدث هذا إما بسبب الاستهلاك المفرط للكحول أو بسبب نمط الحياة غير الصحي ولا تظهر أي أعراض له. ولكن عادة بعد فترة طويلة من المحتمل أن يعاني المريض من التعب وفقدان الوزن وآلام في البطن، وإذا تركت حالة الكبد الدهني دون علاج فإنها تؤدي إلى مرض السكري والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

1. صيام اليوم البديل

وجد باحثون في جامعة إلينوي في شيكاغو أن اتباع نظام غذائي بديل للصيام اليومي وممارسة الرياضة يحسن حالة الكبد لدى المصابين بمرض الكبد الدهني الغير كحولي الصيام مفيد جداً للكبد الدهني، ولكن بشرط ألا يعوض الصائم كل احتياجاته من الطعام خلال 10 دقائق الأولى بعد الإفطار، وعليه الالتزام بتناول الأكل الصحي الغني بالخضراوات والفواكه، والتي تؤدي إلى تحسن دهون الكبد، والابتعاد عن الأغذية الغنية بالسكر، والمشروبات الغازية، والدهون المشبعة، ولا تننسى الحركة والتمارين الخفيفة بعد الإفطار.

2. المشي السريع

وجدت دراسة أجراها الباحثون في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا أن 150 دقيقة من المشي المعتدل إلى السريع في الأسبوع كافية لتقليل الدهون في الكبد. فقد أظهرت الأبحاث أن التمارين يمكن أن تحسن دهون الكبد، واللياقة البدنية، وتكوين الجسم ونوعية الحياة للمرضى.

3. حمية للبحر الأبيض المتوسط



دراسة أجراها باحثون من جامعة هارفارد أفادت أن اتباع نظام غذائي متوسطي يحتوي على المزيد من الخضار الخضراء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية بمقدار النصف تقريبًا. كما تشمل حمية البحر الأبيض المتوسط أيضاً تناول الشاي الأخضر يومياً لاحتوائه على مركبات مفيدة تعرف باسم البوليفينول الذي يقلل من دهون الكبد بفعالية.

يمكن السيطرة على حالة الكبد الدهني عن طريق اختيار نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة ويجب على المرء أن يفهم عوامل خطر الإصابة بالكبد الدهني ثم إيجاد العلاج المناسب له، حيث يمكن لفقدان الوزن أن يقلل الدهون في الكبد والالتهابات والتليف.

من الصعب اكتشاف الكبد الدهني حيث لا توجد أعراض محددة. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من آلام في البطن وتشعر بالإرهاق يجب أن تخضع لفحص الكبد الدهني.