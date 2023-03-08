عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: ضبط 331 حالة فساد بالمحليات خلال 5 أشهر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن جهود الوزارة في محاربة الفساد بالمحليات من خلال قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالوزارة الذي اجري العديد من حملات التفتيش المنظمة والمفاجأة على الاحياء والمراكز فى الفترة من 1 سبتمبر 2022، و حتى الان .

وأسفر جولات قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالمحافظات عن ضبط 331  من حالات الفسات بالمحليات ، والتي تم احالتها الي الجهات المختصة من  النيابة العامة والنيابة الادارية .

txt

التنمية المحلية: تحديث الأحوزة العمرانية لـ25 مدينة بـ 10 محافظات

 و اجري قطاع التفتيش بوزارة التنمية،  من خلال 117 لجنه  جولات  ميدانية  ل21 محافظة،  و تم المرور على  18 مركز تكنولوجى،  و اسفرت نتائج اللجان عن احالة للنيابة العامة  ل 77 موضوع  واحالة للنيابة الادارية ل 221 موضوع واحالة للشئون القانونية  لعدد 33 موضوع.

واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أنه من المستهدف المرور الميدانى على كافة الوحدات المحلية خاصة مراكز الخدمات للتاكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وانضباط العاملين بالمحليات لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين والمترددين على الجهات الحكومية .

وفيما يخص الشبكة الوطنية المُوحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة قال اللواء هشام آمنة ان الوزارة تتابع تنفيذ  توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات السلامة العامة المتطورة قامت الوزارة بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للاتصالات ووضع مقترح الحل الفني لتنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتحسين خدمات الطوارئ والمرافق والقطاعات الخدمية والتي تستهدف المواطن بشكل مباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ عدد 5 مركز ثابت للشبكة الوطنية  للطوارئ والسلامة العامة  بمحافظات (جنوب سيناء – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – الاقصر) وجارى التنفيذ بعدد (22) محافظة المتبقية كما تم تنفيذ المركز المتحرك الخاص بالسيد رئيس الجمهورية ويتم حاليا وضع المواصفات الفنية للعربات المتحركة المطلوب استخدامها بالمحافظات من خلال اللجنة الفنية المشكلة .

التنمية المحلية فساد بالمحليات وزارة التنمية المحلية الفساد المحافظات هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

توبيخ كبير وتهديد بالناشئين.. كولر يفتح النار على لاعبي الأهلي

مائل للدفء نهارًا.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء|تفاصيل

موضوعات متعلقة

عقد الإيجار .. خطوات التقديم لـ مشروعك بتمويل 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

تدريبات لياقة بدنية وذهنية للناجحين بمسابقة 30 ألف معلم قبل استلام العمل

غيرت سياستها بهذا القرار.. كوريا الجنوبية تساعد أوكرانيا بشكل غير مباشر

اليوم.. الصحة تطلق ٦ قوافل طبية بالمحافظات

مصنع صواريخ إيرانية.. الكشف عن حقيقة هجوم دير الزور في سوريا| تفاصيل

الري: استعادة شواطئ بلطيم التي فُقدت سابقاً واكتساب أراض جديدة

الصحة توضح أسباب إفراز عين المولود الدموع بغزارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وعد السعودية تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في جلسة تصوير جديدة

بفستان كب.. جيسي عبدو تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

فيديو

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ