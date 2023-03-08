التنمية المحلية: ضبط 331 حالة فساد بالمحليات خلال 5 أشهر

كشفت وزارة التنمية المحلية عن جهود الوزارة في محاربة الفساد بالمحليات من خلال قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالوزارة الذي اجري العديد من حملات التفتيش المنظمة والمفاجأة على الاحياء والمراكز فى الفترة من 1 سبتمبر 2022، و حتى الان .

وأسفر جولات قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالمحافظات عن ضبط 331 من حالات الفسات بالمحليات ، والتي تم احالتها الي الجهات المختصة من النيابة العامة والنيابة الادارية .

و اجري قطاع التفتيش بوزارة التنمية، من خلال 117 لجنه جولات ميدانية ل21 محافظة، و تم المرور على 18 مركز تكنولوجى، و اسفرت نتائج اللجان عن احالة للنيابة العامة ل 77 موضوع واحالة للنيابة الادارية ل 221 موضوع واحالة للشئون القانونية لعدد 33 موضوع.

واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أنه من المستهدف المرور الميدانى على كافة الوحدات المحلية خاصة مراكز الخدمات للتاكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وانضباط العاملين بالمحليات لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين والمترددين على الجهات الحكومية .

وفيما يخص الشبكة الوطنية المُوحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة قال اللواء هشام آمنة ان الوزارة تتابع تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات السلامة العامة المتطورة قامت الوزارة بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للاتصالات ووضع مقترح الحل الفني لتنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتحسين خدمات الطوارئ والمرافق والقطاعات الخدمية والتي تستهدف المواطن بشكل مباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ عدد 5 مركز ثابت للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظات (جنوب سيناء – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – الاقصر) وجارى التنفيذ بعدد (22) محافظة المتبقية كما تم تنفيذ المركز المتحرك الخاص بالسيد رئيس الجمهورية ويتم حاليا وضع المواصفات الفنية للعربات المتحركة المطلوب استخدامها بالمحافظات من خلال اللجنة الفنية المشكلة .