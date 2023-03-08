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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في يوم المرأة العالمي.. باحثة مصرية بين الأفضل عالميا

صدى البلد

قالت الدكتورة كلارا عزام رئيس قسم بحوث الخلية في معهد البحوث والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن  تواجدها في قائمة اهم العلماء في العالم لم تسعى له لكن هذه القائمة هي التي سعت وبحثت في المواقع والمجلات العالمية عن مجالات العلم والعلماء التي يكون لها تأثير كبير في حياه الناس وذلك حدث بعد سنوات من العمل الدؤوب والبحث سواء في مصر أو في الخارج.

وأضافت الدكتورة كلارا عزام ، خلال مداخله هاتفيه على قناة تن  الفضائية في برنامج صباح الورد ؛انه نظرا للتغيرات المناخية واختلاف درجات الحرارة توقعنا زيادة ملوحة الأراضي وجفاف الأراضي وقمنا بالعمل على أبحاث تقلل من مخاطر الجفاف على المحاصيل الزراعية وخاصه القمح والذرة والفول السوداني وحتى نتغلب على المخاطر البيئية ونعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتم العمل على مجموعة من المحاصيل مثل المحاصيل الزيتية  مثل دوار الشمس والفول السوداني والشيا والمشروم البحاري.

وتابعت أن هه المحاصيل  التي تمت الأبحاث عليها  تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بالإضافة الى اننا عملنا على مجموعة من الأبحاث والتي تحافظ على النباتات من تعرضها لأمراض تنتقل لجسم الانسان سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

أراضي درجات الحرارة مرأة القمح الابحاث

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