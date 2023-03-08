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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

من خلال المركز الوطني لتحول الرقمي

اتحاد المستثمرين : نستهدف زيادة صادرات مصر في قطاع الاتصالات

اتحاد المصري لجمعيات
اتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

قال الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن منظمات الأعمال وعلى رأسها الاتحاد تساند الدولة لتحقيق رؤية 2030 والتعامل بشكل رقمي .

 

وأوضح أمين عام اتحاد المستثمرين فى تصريحات صحفية له ،أن الاتحاد اتخذ عدة خطوات لدعم خطة الرقمنة التى وضعتها الدولة ،حيث تم تأسيس المركز الوطني للتحول الرقمي والذى استهدف منذ إنشاءه زيادة صادرات مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

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وأضاف محمد خميس شعبان أن المركز الوطنى للتحول الرقمى باتحاد المستثمرين وقع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية  منها الأزهر الشريف ، والسادس من أكتوبر ، وأكاديمية أخبار اليوم وذلك لدعم الابتكار وريادة الأعمال واستدامة خطة الرقمنة.

اتحاد المستثمرين يدعم الصناعة 

وأكد الدكتور محمد خميس شعبان ،أن هناك دورا هاما يلعبه الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين في دعم وتنمية الصناعة المصرية  وتمثيل ومساندة مجتمع الأعمال، وتشجيع الاستثمار من خلال الدفاع عن مصالحهم وحل مشاكلهم مع الجهات الحكومية المختلفة وتمثيلهم محلياً وإقليمياً ودولياً، لتوفير أفضل الظروف  لجذب الاستثمار وتنميته.

المستثمرين منظمات الاعمال ريادة الاعمال رؤية مصر 2030 التحول الرقمي

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