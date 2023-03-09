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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انخفضت أسعار النفط مساء أمس الأربعاء وسط مخاوف من أن تشكل زيادات أكبر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ضغطا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط مما أبطل مفعول تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

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وانخفض خاما القياس أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 82.66 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.2 بالمئة لتسجل 76.66 دولار للبرميل عند التسوية.

رفع الفائدة

كرر باول رسالته التي أعلنها يوم الثلاثاء بأن الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا في السابق وأنه قد يتحرك بوتيرة أسرع إذا استمرت الأرقام تشير إلى قوة النشاط الاقتصادي. لكنه حاد قليلا يوم الأربعاء عن تصريحاته المعدة سلفا ليعيد صياغة بيانه بإضافة أن البنك "لم يتخذ أي قرار".

وقال: "إنني أشدد على أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن ذلك – ولكن، إذا أشارت البيانات الإجمالية إلى ما يبرر تسريع الإجراءات التقشفية، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

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في إشارة إلى أحدث قراءة لفرص العمل في الولايات المتحدة التي صدرت مع بدء شهادته يوم الأربعاء بالإضافة إلى تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي سيصدر يوم الجمعة وبيانات أسعار المستهلكين في 14 مارس، قال باول: "لدينا بعض البيانات المهمة التي ستصدر قريبا".

انخفاض مفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية

تراجعت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي بعكس التوقعات، كما انخفضت مخزونات البنزين.

ووفقاً للبيانات الصادرة أمس الأربعاء عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجعت مخزونات الخام 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات زيادتها بنحو 1.7 برميل، ومقابل الزيادة بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع السابق له.

كما انخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.1 مليون برميل عند 238.1 مليون برميل.

 

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