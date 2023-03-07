تصريحات مهمة من وزير الخارجية السعودي بشأن أسواق النفط

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة باستقرار سوق النفط، ويرى أن السوق ليست بحاجة لتغييرات في الإنتاج هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن التقارير التي تفيد بوجود تباعد في العلاقات الإماراتية السعودية مبالغ فيها.

وكان قد التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الاثنين، نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، بمقر وزارة الخارجية البريطانية، خلال زيارة بن فرحان الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وبحث الوزيران فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.