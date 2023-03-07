السعودية.. بيان عاجل من السلطات بشأن العمالة

قال متحدث باسم وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، سعد آل حماد، إنه لا يوجد حد لاستقدام العمالة، إذا كان رب الأسرة لديه القدرة المالية.

وأشار إلي أن المواطن بإمكانه أن يستقدم أكثر من عامل أو عاملة، وما فوق 4 عمالة فهو يخضع بنظام المقابل.

وقال سعد آل حماد، إن الوافد الذي يعيش في المملكة، لديه الإمكانية أيضًا في استقدام عدد من العمالة المنزلية، وما زاد فوق اثنين للوافد، فهو يخضع لنظام المقابل المالي.

وبالأمس، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إتاحة الاستقدام لعشر مهن جديدة، وذلك عبر منصة مساند ضمن عمل الوزارة المستمر في تطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة.

وجاءت المهن الجديدة المتاحة للاستقدام على النحو التالي: عامل عناية شخصية، حارس منزلي، مدرس خاص، خياط منزلي، مدير منزل، مزارع منزلي، قهوجي منزلي، سفرجي منزلي، مباشر منزلي، أخصائي نطق و سمع خاص، مساعد شخصي، عامل مساند، سائقة خاصة.

وتعمل منصة “مساند” على تنظيم عملية الاستقدام بشكل متكامل، حيث تسهم بتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات.