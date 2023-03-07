تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن الطقس

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية اليوم، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من بعد غد (الخميس)، وحتى (السبت) المقبل.

وأشار المركز، إلى احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق القصيم بمعظم محافظات المنطقة، وحائل بمعظم محافظات المنطقة، والشرقية في حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، قرية العليا، والرياض في عفيف، الدوادمي، شقراء المجمعة، الزلفي، الغاط، مشيرا إلى أن تأثيراتها تشمل رياحاً مثيرة للأتربة والغبار، وجرياناً للسيول وتساقطاً للبرد.

ولفت إلى أن منطقتي الرياض والشرقية ستشهدان في العديد من مدنهما، هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة يومي (الجمعة) و(السبت)، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتساقط البرد.

وأشار المركز ، إلى أنه يتوقع أيضا هطول أمطار رعدية متوسطة علي عدد من مناطق السعودية ، من (الخميس) إلى (السبت)، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتساقط البرد، تشهدها العديد من المدن بمناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.