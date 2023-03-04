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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم.

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حالة الطقس في السعودية

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة عسفان، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الكامل والطائف والخرمة والمويه والجموم والعاصمة المقدسة وخليص وبحرة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا.

وتشهد منطقة الجوف السعودية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.

ووفقًا للصحيفة السعودية أوضح المركز أن منطقة نجران ستشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء السبت.

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ونبّه المركز المنطقة الشرقية السعودية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى منتصف ليل السبت.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة، وتستمر حتى منتصف ليل السبت.

وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليمي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى منتصف ليل السبت.

ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى منتصف ليل السبت.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص وبدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى منتصف ليل السبت.

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