تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدة مناطق بالمملكة على رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة الرياض.

الطقس المتوقع في السعودية

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

وتشهد الجموم والعاصمة المقدسة أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والعبيلة والعديد وحرض وسلوى والأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد كذلك أمطارًا غزيرة وسيولاً على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، فيما تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة جازن بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب. وتشهد أمطارًا رعدية على أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 2100 من مساء الخميس.