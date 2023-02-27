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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأثنين، أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة.

كما أوضح تقرير الأرصاد السعودية، أن يوجد هناك فرصة في استمرار هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية.

ولا تستبعد الأرصاد السعودية تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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وتابع التقرير: "فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر نصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي".

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