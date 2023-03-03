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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق جازان والباحة ونجران وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وحائل والقصيم والشمالية والجوف.

حالة الطقس في السعودية

وأوضح المركز في بيان نشرته صحيفة "سبق" السعودية "أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص والكامل والخرمة والموية وتربة ورنية، فيما تشهد الطائف وأضم وميسان والعرضيات أمطارًا غزيرة وسيولاً، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد الخرمة والموية وتربة ورنية أتربة مثارة حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة".

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وبحسب المركز "تشهد منطقة المدينة المنورة أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد الحناكية والمهد أتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة".

ونبه المركز أن "منطقة حائل ستشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي موقق، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً متوسطة على الشنان والغزالة بقعاء وحائل وسميراء حتى الساعة الـ15.00 من مساء الجمعة".

وتشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة ورياحًا نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل العويقيلة ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الجمعة، وتشهد المنطقة رياحاً نشطة وأتربة مثارة على الرين والقويعية ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ15.00 من مساء الجمعة.

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وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً مع تدن في الرؤية، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً متوسطة ورياحاً نشطة وأتربة مثارة على العرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة نجران رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطاراً غزيرة وسيولاً على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أمطاراً غزيرة وسيولاً مع تدن في الرؤية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.

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