انخفاط حاد.. بيان عاجل من وزارة الطاقة الأمريكية بشأن أسعار النفط

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تخفيض توقعاتها لـ أسعار النفط لخام برنت في عام 2023 إلى 82.95 دولارا للبرميل من 83.63 دولارا في التوقعات السابقة.

وتوقعت الوزارة أن يصل خام برنت إلى 77.57 دولار للبرميل في عام 2024، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 77.1 دولارا للبرميل في عام 2023 و 71.57 دولارا للبرميل في عام 2024.‏

‏كما خفضت وزارة الطاقة الأمريكية توقعات إنتاج النفط اليومي في البلاد في عام 2023 بمقدار 50,000 برميل إلى 12.44 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 560,000 ألف برميل يوميا عن عام 2022.

ومن المتوقع أيضا أن يصل حجم الإنتاج المتوقع في عام 2024 إلى 12.63 مليون برميل يوميا، أو أقل بمقدار 20 ألف برميل يوميا مقارنة بالتقدير السابق.‏