مصرع عامل واصابة نجلة فى حادث تصادم بشبين القناطر بالقليوبية

شهد طريق نوى شبين القناطر بالقليوبية حادث تصادم تروسيكل أسفر عن مصرع قائدة واصابة نجلة بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم تروسيكل فى طريق نوى – شبين القناطر ووجود مصاب ومتوفى .

انتقلت سيارة اسعاف وقوات الامن وتبين انه اثناء سير عامل يدعى " ا س " بتروسيكل قيادته يرافقة نجلة " م " انقلب بهما التروسيكل على طريق نوى – شبين القناطر ما اسفر عن وفاة الاول واصابة الثانى وتم نقلهما للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.