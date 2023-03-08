شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

كشف عدد من المصابين فى حادث قطار قليوب أن السائق كان يسير بسرعة زائدة ومكنش طبيعى حيث دخل القطار المحطة بسرعة كبيرة ، مشيرين إلى أن القطار كان مزدحمًا بالركاب حيث كان ميعاد خروج الموظفين والطلاب.



وقال مصطفى محمد إنه استقل القطار من محطة شبرا الخيمة ، مشيرا إلى أن القطار انطلق من رصيف المحطة بسرعة كبيرة على غير عادة سائقي القطارات الأخرى، حيث إنه استكمل طريق الدخول إلى محطة قليوب بسرعة جنونية، ولم يتمكن من السيطرة عليه أو إيقافه، حيث عادة السائقون التهدئة قبل دخول المحطة.

من جانبها صرحت جهات التحقيق بقليوب بدفن جثامين ضحايا حادث قطار قليوب، والذي خرج عن مساره بمحطة قليوب البلد بمحافظة القليوبية، حيث كان القطار متجهًا من محطة رمسيس لمنوف.

و كشف أحد الركاب إن القطار يحمل رقم 557، والذي خرج من محطة مصر في تمام الساعة السابعة مساء، لافتا إلى أن سائق القطار كان يقود القطار بسرعة كبيرة، عند دخول محطة قليوب، حيث فوجئ الركاب بدخوله محطة قليوب دون تهدئة، ما أدى إلى خروج القطار عن مساره واصطدامه بالصدادات، ونتج عنه وقوع مصابين ووفيات بين الركاب.

من ناحية أخرى انتقل فريق من النيابة العامة بالقليوبية لمكان وقوع حادث خروج قطار قليوب رقم 557 عن مساره بمحطة قليوب، والذي كان متجهًا من محطة رمسيس لمنوف، لمعاينة الحادث وملابساته.

من جانبها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار ٥٥٧ /٣٠٢٧ ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار ٥٥٠ تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدي الي دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة .

ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الاولي عن القضبان وعلي الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجّه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات .

وقد تلاحظ أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار .

كما وجّه وزير النقل بتشكيل لجنة علي الفور برئاسة السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف علي أسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات والحادث بعيدًا عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.

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