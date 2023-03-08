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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجاوز السرعة المقررة .. التحفظ على سائق حادث قطار قليوب

قطار قليوب
قطار قليوب

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على سائق قطار قليوب، بعد تجاوزه السيمافور المغلق واستمراره بالمسير؛ مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة ووقع عدد من الضحايا.

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من جانبها صرحت جهات التحقيق بقليوب بدفن جثامين ضحايا حادث قطار قليوب، والذي خرج عن مساره بمحطة قليوب البلد بمحافظة القليوبية، حيث كان القطار متجهًا من محطة رمسيس لمنوف. 
و كشف أحد الركاب إن القطار يحمل رقم 557، والذي خرج من محطة مصر في تمام الساعة السابعة مساء، لافتا إلى أن سائق القطار كان يقود القطار بسرعة كبيرة، عند دخول محطة قليوب، حيث فوجئ الركاب بدخوله محطة قليوب دون تهدئة، ما أدى إلى خروج القطار عن مساره واصطدامه بالصدادات، ونتج عنه وقوع مصابين ووفيات بين الركاب. 
من ناحية أخرى انتقل فريق من النيابة العامة بالقليوبية لمكان وقوع حادث خروج قطار قليوب رقم 557 عن مساره بمحطة قليوب، والذي كان متجهًا من محطة رمسيس لمنوف، لمعاينة الحادث وملابساته.
من جانبها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول  قطار ٥٥٧ /٣٠٢٧ ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار ٥٥٠   تجاوز السائق السيمافور  المغلق واستمر بالمسير مما أدي الي دخول القطار الى السكة المنتهية  بتصادم الحماية بنهاية السكة .
ونتج عن ذلك خروج  الجرار والعربة الاولي  عن القضبان وعلي الفور وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة  بالتوجّه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة  لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات .
وقد تلاحظ أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار  ويستقلون القطار بين العربة والجرار .
كما وجّه وزير النقل  بتشكيل لجنة علي الفور برئاسة السيد المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف علي أسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات والحادث بعيدًا عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.

قليوب سكك حديد مصر وزارة الصحة محافظة القليوبية حادث قطار قليوب قطار قليوب

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