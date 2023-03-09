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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15عاما للمتهم بانتحال صفة صيدلي والإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على عامل بإحدى الصيدليات ببنها لاتجارة في المواد المخدرة وقيامه بانتحال صفة صيدلى وممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص.

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كما أمرت المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة لتقديم الدكتور مالك الصيدلة للمحاكمة الجنائية العاجلة لسماحة للعامل بممارسة عمل مدير الصيدلية وحيازة مواد مخدرة بالصيدلية دون ترخيص.
وكانت لجنة مشكلة من هيئة الرقابة الدوائية والصيادلة والطب الوقائي تقوم بالمرور على الصيدليات بمدينة بنها للوقوف على مدى الالتزام مالكيها بالاشتراطات والقرارات المنظمة للعمل وأثناء مرور اللجنة على إحدى الصيدليات الكبرى بمدينة بنها والمملوكة للدكتور " م ف" وتبين وجود صيدلانيه حديثة التخرج تمارس مهام العمل وبتفتيش الصيدلة عثر على بعض الأدوية والمستلزمات المجهولة المصدر والغير مرخص يتداولها كما عثر على كمية من المواد المخدرة المدرجة والغير مرخص للصيدلية بالتعامل فيها داخل ادراج مغلقة.


وبمناقشة الصيدلانية قررت بأنها تعمل وردية واحدة من ٩ صباحا حتى ٣ مساءا وبعد ذلك تقوم بتسليم العمل للمدعو " م ج " والذي يشرف على الصيدلية والذي حضر عقب الاتصال به وبسؤاله عن تحقيق شخصيته وكارنية نقابة الصيادلة حاول التعدى بالضرب على السيدات أعضاء اللجنة وقام بخطف كمية من الأدوية المتحفظ عليها وفرا هاربا وتم إبلاغ مباحث التموين التى حضرت على الفور.
وتمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أعضاء اللجنة وضبط المتهم وباقي الاحراز وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة تبين من خلال التحقيقات والتحريات سفر مالك الصيدلية وعدم تواجدة وقيام العامل المضبوط حاصل على دبلوم صنايع بممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص واتجارة في المواد المخدرة وأدوية الصحة النفسية دون ترخيص بمزاولة المهنة.

القليوبية مباحث التموين مواد مخدرة جنايات بنها بنها

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