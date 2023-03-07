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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النيابة العامة بالقليوبية تعاين موقع حادث خروج قطار قليوب عن مساره

جانب من الحادث
جانب من الحادث

انتقل فريق من النيابة العامة بالقليوبية لمكان وقوع حادث خروج قطار قليوب رقم 557 عن مساره بمحطة قليوب، والذي كان متجهًا من محطة رمسيس لمنوف، لمعاينة الحادث وملابساته.

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وأمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في الواقعة. 
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا بخروج قطار متجه من رمسيس لمحطة منوف عن مساره بمحطة قليوب البلد. 
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة عدد من المواطنين جرى نقلهم لمستشفى قليوب، وجارٍ حصر باقي المصابين وأسباب وملابسات الحادث.
وتبين أن القطار يحمل رقم 557  خرج من محطة مصر في تمام الساعة السابعة مساء، كما أن سائق القطار كان يقود القطار بسرعة كبيرة، عند دخول محطة قليوب، حيث فوجئ الركاب بدخوله محطة قليوب دون تهدئة، مما أدى إلى خروج القطار عن مساره واصطدامه بالصدادات، ونتج عنه وقوع مصابين ووفيات بين الركاب.

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