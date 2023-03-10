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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصيادون يسحبون مراكبهم من الجربي خوفا من امتداد النيران لها

سحب مراكب الصيد
سحب مراكب الصيد

تجري قوات الحماية المدنية  بدمياط السيطرة على الحريق الذى شب داخل أحد مراكب الصيد بمنطقه الجربي برأس البر بمحافظة دمياط،  منذ قليل، حيث انتشرت النيران داخل المركب بالكامل ونجح رجال الحماية المدنية والصيادون في  السيطرة على الحريق منعا لامتداد  النيران  للمراكب  الاخري  المجاورة  في منطقه الجربي.

قام الصيادون بسحب مراكبهم  من منطقه  الجربي  ونقلها  إلى مدينه  عزبه  البرج المواجهه لمنطقه الجربي برأس  البر، خوفا  من امتداد النيران إلى مراكبهم.

 

كان قد شب، منذ قليل،  حريق هائل  داخل مركب صيد بمنطقه شاطيء الجربي  برأس البر بمحافظة دمياط.
كان قد تلقي اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط بلاغا يفيد،  بنشوب حريق هائل بمنطقه الحربي داخل مركب صيد من المراكب المتراصه بطول الجربي.


وانتقلت على الفور قوات الحماية  المدنية  للسيطرة  على الحريق  خوفا  من امتداد  النيران  للمراكب  الاخري  المجاورة  والمتراصه  بطول شاطيء  الجربي  على المرسي.

 
وتم الدفع بسيارات  إطفاء وسيارات  اسعاف  ولاتوجد خسائر في الارواح وإنما تم تدمير  المركب وتبين  من المعاينة  الأولية  أن السبب في الحريق  إشعال النيران  في تنك السولار  الخاص  بالمركب.
 

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