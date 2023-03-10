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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تستعرض جمالها بالجلد الأسود

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميرنا بإطلالة أنيقة مرتدية جاكت جلد أسود ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة. 

 

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، في السباق الرمضاني 2022، خلال مسلسل "دايما عامر" وجاءت مع مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغني، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي.
 

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠٤١٨١٥
ميرنا نور الدين إطلالة انيقة تستعرض جمالها صورة جديدة لها بهذه الاطلالة بالجلد الاسود

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