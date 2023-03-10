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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ارتفاع الحرارة.. دراسة تحذر من انخفاض إنتاج البن حول العالم

قهوة وحبوب بن - Photograph:
قهوة وحبوب بن - Photograph: Anadolu Agency/Getty Images

يهدد ارتفاع درجات الحرارة في المناطق المدارية، بانخفاض إنتاجية البن وارتفاع الأسعار قريبا لكل أنواع القهوة والبن والقهوة المُصنعة.

نقص البن حول العالم

ووفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية، قال باحثون إن أزمة المناخ ستؤدي إلى صدمات مستمرة للإنتاج مع زيادة الظروف المناخية الحارة.

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وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الظروف المناخية التي تقلل من إنتاجية القهوة أصبحت في زيادة مستمرة على مدى العقود الأربعة الماضية.

وبحسب الدراسة، من المحتمل أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة من الاحتباس الحراري إلى انخفاض إنتاج القهوة على مستوى العالم.

وقام الباحثون بتحليل تأثيرات العوامل المناخية مثل درجة الحرارة وهطول الأمطار والرطوبة في أكبر 12 دولة منتجة للبن على مستوى العالم بين عامي 1980 و 2020.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS Climate، أن المخاطر المناخية ازدادت في كل منطقة لزراعة البن خلال تلك الفترة، وقعت خمس من السنوات الست الأكثر خطورة بين عامي 2010 و 2020.

انخفاض محصول البن إلى النصف

ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض مساحة زراعة البن التي تكفي 120 مليون شخص إلى النصف

وتتراوح درجات الحرارة المثلى لزراعة نوعي البن الرئيسيين، أرابيكا وروبوستا، من 18 إلى 22 درجة مئوية ومن 22 إلى 28 درجة مئوية.

ووجد الباحثون أنه بين عامي 1980 و 2020، كانت مناطق النمو أكثر عرضة لتجربة درجات حرارة شديدة البرودة.

وتوصلوا إلى أن المناخ الحالي يتميز بظروف شديدة الحرارة في كل منطقة، مضيفين أن الغالبية العظمى من مناطق البن لا تعاني أبدًا من درجات حرارة شديدة البرودة في موسم النمو.

من جانبه قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور دوج ريتشاردسون ، الذي أكمل البحث أثناء وجوده في CSIRO ، إن التحول من الظروف الباردة والرطبة إلى الظروف الحارة والجافة سيكون لها تائج صادمة.

وكتب الباحثون: “مع توقعات تغير المناخ التي تشير إلى احتمال حدوث ارتفاع مستمر في درجات الحرارة في المناطق الاستوائية ، نقترح أن إنتاج القهوة يمكن أن يتوقع صدمات مستمرة”.

زيادة سعر البن

وأظهرت الأبحاث السابقة أن مساحة الأرض المناسبة لزراعة البن على مستوى العالم يمكن أن تنخفض إلى النصف بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ.

وقال ريتشاردسون: "إذا كان لديك صدمة سابقة بشأن ارتفاع سعر القهوة في أي عام معين ، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من القهوة المخزنة من السنوات السابقة ، ابدأ في التخزين لانه يمكنك توقع زيادة السعر".

ارتفاع الأسعار درجات الحرارة انواع القهوة دراسة جديدة تغير المناخ

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