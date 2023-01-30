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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد انتشار البن المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

صدى البلد

تمكنت السلطات الرقابية خلال الأيام الماضية من ضبط كميات متداولة من البن المغشوش تباع فى الأسواق مما يعرض صحة المواطنين للخطر والإصابة بأمراض عديدة .

 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاضرار التى تصيب جسم الانسان بعد تناول القهوة المغشوشة وفقا ً لدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية وهى..

مشروب القهوة سريع الذوبان، عبارة عن خليط من الإضافات الصناعية، مثل المبيضات، والنكهات، والكريمة، تحتوي على العديد من السعرات الحرارية،محذرة من الإفراط حتى في تناوله، لإنها تؤدي إلى زيادة الدهون المشبعة بالجسم، ما يتسبب في زيادة الوزن.

ودرة السيراميك أو والاسمنت المضافة إلى النسكافيه المغشوش، قد تتسبب في رفع مستويات الضغط بصورة مفاجئة وقصيرة الأمد في مستويات ضغط الدم، وبالتالي يلحق الضرر بالكلى الذي قد يصل إلى الفشل الكلوي.

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بعد انتشار البن المغشوش.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

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