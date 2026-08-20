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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأعلى للشئون الإسلامية ينظم زيارة لذوي الهمم إلى متحف الفنون الشعبية | صور

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم زيارة لذوي الهمم إلى متحف الفنون الشعبية
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ينظم زيارة لذوي الهمم إلى متحف الفنون الشعبية
محمد شحتة

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس، أمس الأربعاء 19 من أغسطس 2026م، زيارة ميدانية لعدد من ذوي الهمم إلى متحف الفنون الشعبية، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي الثقافي، وإتاحة الأنشطة المعرفية والثقافية لمختلف فئات المجتمع، ودعم جهود دمج ذوي الهمم في مسيرة بناء الوطن.

وتابعت تنظيم الزيارة الدكتورة هدى حميد - مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومسئولة ملف الطفل بوزارة الأوقاف، والتي أعربت عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة نبيلة حسن - رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة سمر سعد - عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، لما قدمتاه من تعاون ومتابعة ميدانية أسهما في خروج الزيارة بالصورة اللائقة.

وكان في استقبال الوفد بالمتحف الدكتور محمد أبو العلا - رئيس متحف الفنون الشعبية، والأستاذة حليمة أحمد محمود - رئيس قسم فنون التشكيل الشعبي، حيث رحبا بالمشاركين في مبادرة «قدرات» لذوي الهمم بوزارة الأوقاف، مشيدين بما تقدمه المبادرة من أنشطة ومحاور تستهدف تحقيق النفع للمشاركين وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وشملت الزيارة جولة في أروقة وقاعات متحف الفنون الشعبية، تعرف خلالها المشاركون على جوانب متنوعة من التراث الشعبي المصري، وما تضمه قاعات المتحف من نماذج تعكس الحياة في المحافظات الساحلية، والأسواق والمهن القديمة، والحرف اليدوية، وصولًا إلى قاعة الاحتفالات الدينية والعروض التراثية الحية.

وأعرب المشاركون من ذوي الهمم عن سعادتهم بهذه الزيارة، موجهين الشكر إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وإدارة المتحف وأكاديمية الفنون، لإتاحة هذه الفرصة للتعرف على جانب من تاريخ الوطن وتراثه الثقافي والفني.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على توسيع دائرة أنشطته الثقافية والمعرفية، ومد جسور التواصل المجتمعي، وإتاحة الفرص أمام ذوي الهمم للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية التي تعزز الانتماء والوعي بتاريخ الوطن وحضارته.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ذوي الهمم متحف الفنون الشعبية

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