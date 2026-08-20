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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

افتتاح 19 مسجد
افتتاح 19 مسجد

تفتتح وزارة الأوقاف 19 مسجدًا غدًا الجمعة الموافق ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م، ضمن جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل، بواقع (٤) مساجد جديدة إنشاءً وبناءً، و(٩) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(٦) مساجد صيانةً وتطويرًا.

افتتاح 19 مسجد 

ويصل إجمالي عدد المساجد التي افتتحتها الوزارة منذ أول يوليو ٢٠٢٦م حتى الآن إلى (١٤٨) مسجدًا، من بينها (٩٦) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٥٢) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، فيما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م (١٤٨٢٧) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٨ مليارًا و٦٣٤ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، وجاء بيانها على النحو التالي:

ففي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد ولي الله الشيخ حسن بقرية دمنو – مركز سوهاج، ومسجد آل عمران بنجع عمران – مركز ساقلتة.

وتم إنشاء وبناء مسجد بر الوالدين والبقيع بقرية منشأة برديس – مركز البلينا.

كما تم صيانة وتطوير مسجد العارف بالله بقرية الغنيمية – مركز البلينا، ومسجد الرحمن بنجع البنداري بقرية البلابيش بحري – مركز دار السلام.

وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد التمساح بقرية مسارة – مركز ديروط.

وتم إنشاء وبناء مسجد الرحمن الرحيم – مركز أبو تيج، ومسجد الأوس بمنطقة الغنايم بحري – مركز الغنايم.

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية صفط الشرقية – مركز المنيا، ومسجد الرحمن بقرية الحاج قنديل – مركز دير مواس.

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو الغيط بقرية الدهاشنة – مركز بلبيس.

وفي محافظة أسوان:
تم إحلال وتجديد مسجد الزنيقة القبلي بنجع الزنيقة بقرية الرمادي – مركز إدفو.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد عاشور بقرية النصارية بالعجميين – مركز أبشواي.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية القلاوات – مركز كوم حمادة.

وفي محافظة الأقصر:
تم إنشاء وبناء مسجد التواب الرحيم بقرية حاجر الضبعة – مركز القرنة.

وفي محافظة بني سويف:
تم صيانة وتطوير مسجد الشهداء بقرية النويرة – مركز إهناسيا، ومسجد الرحمن بجزيرة سنور شرق النيل – مركز بني سويف.

وفي محافظة الغربية:
تم صيانة وتطوير مسجد نعيم بقرية كفر الساحل – مركز طنطا، ومسجد السلام بعزبة حميدة بقرية بلكيم – مركز السنطة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل وتطويرها وتحديثها، بما يوفر بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، ويجسد اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا غدًا افتتاح 19 مسجد

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